Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zimbabve'nin Ankara Büyükelçiliği gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılış töreninde basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açılan büyükelçiliğin Türkiye’nin Zimbabve ile ikili ilişkiler açısından önemli olduğunu vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU: AMACIMIZ TÜM AFRİKA ÜLKELERİNDE ELÇİLİK AÇMAK

Zimbabve ve Gine Bissau’nun Ankara’da büyükelçilik açmasıyla birlikte Ankara’daki Afrika ülkelerinin büyükelçilik sayısının 37’ye çıkacağı bilgisini veren Bakan Çavuşoğlu, “13 yıl önce bu rakam sadece 10'du. 13 yıl içinde 27 yeni büyükelçilik Ankara'da açıldı. Bu da ilişkilerimizin geldiği noktayı gösteriyor. Bizim de amacımız tüm Afrika ülkelerinde büyükelçilik açmak. Şu anda 43 olan Afrika'daki büyükelçilik sayımızı yakında Gine Bissau da büyükelçilik açarak 44’e çıkaracağız" diye konuştu.

Ankara’da açılacak her büyükelçiliğe destek sağlayacaklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Afrika’nın bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. İlişkilerimizi eşitlik, ortaklık temelinde daha da güçlendirme arzusundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Afrika'nın kalkınması için tüm imkanlarımızı seferber ettik" şeklinde konuştu.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ KAZAN-KAZAN ANLAYIŞIYLA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrencilerin büyük bir bölümünün Afrikalı öğrencilerden oluştuğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Ekonomik iş birliğimizi de kazan-kazan anlayışıyla geliştirmek istiyoruz. İş insanlarımız toplam değeri 70 milyar doları aşan projelerle Afrika'nın çehresini değiştiriyor. Ama biz bunları yeterli görmüyoruz. Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi her alanda daha da ileri taşıyacağız" açıklamalarında bulundu.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu ayrıca mevkidaşlarına Antalya Diplomasi Forumuna (ADF) sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Basın toplantısında konuşan Zimbabve Dışişleri Bakanı Frederick Shava ise Zimbabve Büyükelçiliğinin açılışının iki ülke arasındaki ilişkilerinin geliştiğinin göstergesi olduğunu aktardı.

Düzenlenen basın toplantısının ardından kurdele kesimi yapılarak açılış gerçekleştirildi.

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi lazım Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın toprak ve sınır bütünlüğüne herkesin saygı duyması lazım Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın toprak ve sınır bütünlüğüne herkesin saygı duyması lazım. Savaş bittiğine göre, bölgesel barış için fırsatlar bu panelde konuşulacak. Biz Güney Kafkasya bölgesi bir istikrar ve barış bölgesi olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: ABD bizimle iş birliği istiyor Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi.