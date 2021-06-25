Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM himayesindeki, Berlin Konferansı uluslararası aktörlerin katılımıyla ikinci defa gerçekleştirildi. Konferansın ana gündemini, ülkede aralık ayında yapılması planlanan seçimler ile yabancı savaşçıların Libya'yı terk etmesi oluşturdu. Konuya ilişkin sert tepki veren Türkiye Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Libya'daki Türk eğitmenlerin, gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade edilemeyeceğinin altını çizdi.

"MÜSADE ETMEYECEĞİZ!"

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, (Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık." dedi.

Bilgiç, "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz de beklenmemelidir." ifadesini kullandı.

Afganistan, Libya ve Suriye konusunda fikir birliği NATO zirvesi vesilesiyle Brüksel'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, bölgesel meselelerde işbirliğinin önemine vurgu yaparken, Afganistan, Libya ve Suriye konusunda mutabık kaldı.

Libya'ya üst düzey ziyaretin perde arkası NATO zirvesi öncesi kritik Trablus çıkarmasını değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Başbuğ: ‘Biz buradayız. Türkiyesiz Libya hesabı yapmayın. Bizi denklem dışına çıkarmayı planlıyorsanız bir kere daha düşünün’ mesajı verdik.

Bakan Akar: Haklı davalarında Libya ile beraberiz Milli Savunma Bakanı Akar, "Kardeş olarak tek yumruk, tek vücut olarak haklı davalarında Libya ile beraberiz" dedi.