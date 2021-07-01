Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk halkının azınlık olarak görülmesi konusunda Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgesel konferans önerisinin halen masada olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "KKTC'nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır." açıklamasını yaptı.

KIBRIS'A BM ÖZEL TEMSİLCİSİ ATANMASI

Özel temsilcinin KKTC'de yapacağı bir görev olmadığını söylyen Bakan Çavuşoğlu, "O nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, "AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır. Aksi takdirde biz gerekli adımı attık ve atacağız." ifadesini kullandı.

TATAR: TÜRKİYE'NİN TARİHTEN GELEN HAKLARI VARDIR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında, "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en büyük en güçlü ülkesidir." ifadesini kullandı.

Tatar, "Kıbrıslı Rumların Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket etmelerinin zamanı geldi, geçiyor." dedi.