Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı vermesinin ardından tahliye edilip 4 ay sonra Meclis'e dönmüştü. Bu kararın akabinde MHP Genel Başkanı Bahçeli'den duruma ilişkin zehir zemberek sözler geldi. Bah.eli, AYM'yi teröre örtülü bir biçimde destek vermek ile suçladı.



"BU KERVAN BÖYLE GİTMEZ"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamarından satırbaşları:

"Hak, çok geniş cepheli bir değerdir. Bu değerin yalnızca bir tarafını görmek hiçbir şeyi görmemektir. Anayasa Mahkemesi'nin, HDP'li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir."

"Bizim Anayasa Mahkemesi'yle ilgili görüşümüz değişmemiştir. Bu mahkemenin yeni ve sivil nitelikli bir anayasa yazımıyla yeni baştan yapılandırılması millet vicdanının yegane arzu ve beklentisidir. Bu kervan böyle gitmez, bu devran bu şekilde süremez."

"Anayasa Mahkemesi, büyük Kürdistan'ı hak olarak görüyor mu? PKK'lı teröristler toplanıp müracaat etseler onları da hak ihlali şemsiyesi altına alacak mı? O halde, Karma Komisyon'da bekletilen dokunulmazlık dosyalarını görüşmeye ve karara bağlamaya ne gerek var?"

''HDP'li Gergerlioğlu, hakkındaki kararın bugün TBMM'de okunmasıyla tekrar milletvekilliğine dönmüş, Genel Kurul'daki sırasına oturmuştur. Ama yok sayılan hak ve hukuk olmuştur. Hakikaten derin ızdırap verici bir süreç maşeri vicdanı kanatmıştır. Sebep olanlar utanmalıdır."

"Açılan bir şey zamanı geldiğinde kapatılır. Bu hesap da elbet bir gün muhataplarına sorulur. Hak zayi olmaz, heba olmaz, gecikse bile hakkın teslimi eninde sonunda tarafını ve yerini bulur. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tavsiyem bu sözlerimi aklından çıkarmamasıdır."

Gergerlioğlu’nun tahliyesi vicdanları yaraladı 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, HDP Milletvekili Ö. Faruk Gergerlioğlu’nun tahliye edilmesi kararının vicdanları yaraladığını belirtti.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edildi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının ardından Sincan Kapalı Cezaevinden tahliye edildi.

AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunda, hak ihlali kararı verdi, Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti.