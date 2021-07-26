Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle, 26-29 Temmuz tarihinde Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRMESİ İMKANLARI ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyindeki bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Angola ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

OPEC ve Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu Dönem Başkanlıklarını yürüten Angola ile yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ayrıca, Afrika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilecek.

Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin zeminine temel teşkil edecek anlaşmalar da imzalanacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'yi ziyaret edecek ​Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Lavrov ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Antalya'da gerçekleştireceği zirvede, Sputnik V aşısının ortak üretimi ve bölgesel konular ele alınacak.