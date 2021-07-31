Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Misrata-Sirte sahil yolu, dün itibariyle uzun süreden sonra ulaşıma resmen açıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, memnuniyetini belirterek, bu gelişmenin, ülkedeki güvenlik kurumları ve ordunun sivil meşru yönetimin çatısı altında birleştirilmesine olumlu yansımaları olmasının dilediklerini belirtti.

"5+5 ORTAK ASKERİ KOMİSYONU'NUN ÇABASI"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir kapalı olan Misrata-Sirte sahil yolunun 30 Temmuz'da resmen ulaşıma açılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Başkanlık Konseyi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Milli Birlik Hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu ve 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nun bu bağlamdaki çabalarının olumlu sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğu kaydedilerek, "Libya halkının günlük hayatını kolaylaştıracak bu adımın ülkede kalıcı istikrar, barış ve refahın sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE LİBYA HALKINA DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK"

Bu gelişmenin, ülkedeki güvenlik kurumları ve ordunun sivil meşru yönetimin çatısı altında birleştirilmesine olumlu yansımaları olmasının dilendiği açıklamada, "Türkiye, ateşkesin sürdürülebilir kılınması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve önümüzdeki seçimlerin hazırlıkları bağlamında Libya halkına ve Milli Birlik Hükümeti'ne desteğini sürdürecektir." denildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 20 Haziran'da, yaklaşık iki yıldır kapalı olan ve ülkenin doğu ile batı yakasını birbirine bağlayan sahil yolunun yeniden açıldığını duyurmuştu.

HAFTER MİLİSLERİ ANLAŞMAYA UYMAMIŞTI

Libya Ordusu Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 5+5 Ortak Askeri Komite'nin vardığı anlaşma uyarınca 20 Haziran'da yolu açtıklarını ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin anlaşmaya uymadığını belirtmişti.

Libya ordusu, 28 Temmuz'da da Misrata-Sirte sahil yolunun açılması için 5+5 Ortak Askeri Komite'ye Hafter milisleri ile iletişime geçmesi için bir gün süre tanımıştı.

Libya: Mehmetçiği biz çağırdık Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mışri, ülkedeki paralı askerlerle Mehmetçiği bir tutanlara tepki göstererek “Türk askeri dışındakiler buraya gayrimeşru yollarla geldi” dedi.

Libya Devlet Konseyi Başkanı Mişri: Yardımımıza sadece Türkiye koştu Libya Devlet Konseyi Başkanı Mişri, yaptıkları yardım çağrısına sadece Türkiye'nin cevap verdiğini ifade ederek Libya'daki Türk güçleriyle paralı askerlerin bir tutulamayacağını ifade etti.

Dışişleri'nden sert Libya açıklaması Berlin Konferansı'nda yapılan "paralı askerler çekilmeli" açıklamasının ardından Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Libya'daki Türk eğitmenlerin, gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade edilemeyeceğini vurguladı.