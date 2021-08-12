Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü ile 14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti, Cumartesi günü 20’nci yılını kutlayacak. Etkinliğin sloganı ise “Millete hizmet yolunda daima yeni, daima genç” olarak belirlendi. İstanbul’da Haliç Kongre Merkezinde yapılacak kutlamalara, MYK ile MKYK üyeleri, kurucu üyeler, eski TBMM başkanları, parti kurulları ve milletvekilleri davet edildi. 81 il teşkilatı da kutlamalara video konferans yöntemiyle katılacak. Etkinlikte, en genç yaşta olan, gençlik kolları, mahalle başkanı ve en uzun dönem görev yapan kadın kolları ilçe başkanı ile kuruculardan bir isim konuşacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm parti teşkilatına hitap edecek.

"BİRLİK VE BERABERLİK" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, ‘birlik ve beraberlik’ vurgusu yapacak. Son dönemde orman yangınları, sel ve deprem gibi birçok doğal afetle mücadele edilirken, Erdoğan’ın mesajlarında, bu gibi durumların ‘siyaset üstü bir mesele’ olduğunun altını çizmesi bekleniyor. Aynı gün AK Parti’nin sosyal medya hesaplarında da birlik ve beraberlik çağrısı yapılacak.

VARLIĞIMIZ, BİRLİĞİMİZ

Kutlamaların yapılacağı salon ‘Her daim birlik olma vakti’, ‘Birliğimiz dirliğimizin teminatı’ pankartları ile süslenecek. Etkinliklerde AK Parti’nin 20 yıl boyunca gerçekleştirdiği hizmetler anlatılacak. Yine partinin çalışmaları sırasında yaşamış olduğu engeller de hatırlatılacak.

AK Parti kurmayları “Birileri bizi afetler üzerinden kutuplaştırmaya çalışıyor. Siyaset üstü meselelerde birlik olmak gerektiğini savunuyoruz. Onun için, ‘Varlığımız birliğimiz, birliğimiz dirliğimiz, birliğimiz ve dirliğimiz Türkiye’miz’ diyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın da buna vurgu yapmasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarının sade bir şekilde gerçekleştirileceğini belirterek “Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da sel olaylarını yaşıyoruz. Onun için bu 14 Ağustos’u sade bir şekilde yapma kararı aldık” dedi.

AK Parti'nin yeni anayasa taslağı: İyileştirilmiş başkanlık sistemi AK Parti, yaz boyu sürdüreceği yeni anayasa çalışmaları kapsamında, yasama ve yürütme ilişkilerini masaya yatırdı. Cumhurbaşkanının kararname yetki çerçevesinin yeniden belirlenmesi, gensoru ve güvenoyu gibi seçeneklerle Meclis’in denetim yetkisinin artırılması gibi formüller üzerinde duruluyor.

AK Parti teşkilatları 81 ilde 2023 için sahaya iniyor Belirlenen yol haritasına göre, teşkilatlar bir yandan sahada vatandaşla bire bir temas içine girecek, diğer yandan da sosyal medya üzerinden iletişimi sürdürecek.

AK Parti'den üç ciltlik icraat kitabı AK Parti, 18 yıl boyunca savunmadan diplomasiye, sağlıktan çalışmaya, ticaretten eğitime ve yargıdan ulaştırmaya kadar her alanda yapılanların anlatıldığı 3 ciltlik bir kitap hazırladı. Kitapta, AK Parti iktidarının 2002-2020 yılları arasında bu alanlarda yaptığı değişim, dönüşüm ve yenilikler görselleriyle birlikte tek tek sıralandı.