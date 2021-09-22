Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı ve Türkevi’nin açılışı için geldiği ABD’nin New York kentinde ikili görüşmelerinde devam ediyor. Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkevi’nde kabul etti.

Görüşmede, eski Gençlik ve Spor Bakanları Akif Çağatay Kılıç ve Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Göbeklitepe Anıtı’nı gezdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binası içindeki Göbeklitepe Anıtı’nı gezdi.