Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bugün Türkiye-Angola ilişkilerinde tarihi bir günü yaşıyoruz. Karşılıklı ziyaretlerimizin ikili ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmasını temenni ediyorum. Türkiye Angola iş formunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gayet verimli istişareler gerçekleştirdik. Türkiye Angola ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşmasında devlet adamlarının sergilediği irade çok önemlidir. Siyasetçinin görevi ticaretten savunmaya her alanda ilişkilerin tümüyle önündeki engelleri kaldırmaktır. İki ülke iş dünyasının birbirini tanıması büyük önem arz ediyor. G20 üyesi Türkiye ile Angola'nın ilişkilerini geliştirmede bu kadar geç kalması her iki ülke içinde kayıptır. Tarihi bir adım attık. 250 milyon dolar düzeyinde seyreden ikili ticaretimizi 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık. İlişkilerimizi ilerletmeyi arzu ediyoruz. Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan iş birliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Oldukça geniş bir yelpazede iş birliğimizi derinleştirmeye çalıştık. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü inşallah aralıkta gerçekleştireceğiz. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi bir Afrika ülkesinde açtık. Önümüzdeki dönemde büyükelçiliklerimizin sayısını 49'a çıkarmayı hedefliyoruz.

2020'de birçok G-20 ülkesi havlu atarken biz yüzde 1.8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Bunun tesadüfi bir büyüme olmadığını 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde ise 21,7 büyüme oranlarıyla teyit ettik. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz. İHA teknolojilerinde bugün dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız. AKINCI'nın katılımıyla bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle inşallah dünyanın 1 numarası haline getireceğiz. Dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, idame ettiren 10 ülke arasında yer alıyoruz.

Şu an dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmamız bulunuyor. Önümüzdeki yıl yeni tip denizaltılarımızın ilkini hizmete almayı planlıyoruz.

Milli bayrak taşıyıcımız THY kıtada 41 ülkede 61 noktaya sefer düzenliyor. THY haftada 2 frekans olarak planlanan İstanbul-Luanda seferlerinden ilkini 13 Ekim'de gerçekleştirdi. Bankacılıkta iş birliğinin geliştirilmesi de yeni yatırımların önünün açacaktır. Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşa edilmesi ve işletilmesi, tekstil, gıda ve tarım sektörlerinde iş birliği fırsatları görüyoruz. Müteahhitlik alanında da büyük bir potansiyel görünüyor.