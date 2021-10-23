Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

"İsrail Yüksek Planlama Konseyi’nin önümüzdeki hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz. İsrail’in, altı Filistin insan hakları kuruluşunu ’terör örgütü’ listesine alarak işgal altında bulundurduğu topraklarda insan hakları alanındaki çalışmaları engelleme girişimi de insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Filistin ihtilafının adil, kalıcı ve kapsamlı çözümü için tek seçenek olan iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden, yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi dahil, tek taraflı ve hukuk dışı politikalara son verilmelidir. Uluslararası toplumu, bölgede uzun vadede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, Filistin topraklarının ve Filistin halkının haklarının korunmasını teminen harekete geçmeye çağırıyoruz”

Batı Şeria’nın havaalanı yok ama artık uçağı var! Filistinli işletmeci ikiz kardeşler uçak-restoran açtı. Hamis el-Seyrafi: “Filistinlilerin yüzde 97’si uçakla hiç tanışmadı. Gayemiz onları uçakla buluşturmak”

Batı Şeria'da İsrail zulmü: 23 Filistinli yaralandı İşgalci İsrail, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto ederek, hakkını aramak için gösteri yapan 23 Filistinli vatandaşa saldırıp, yaraladı. Yaralılardan birinin 11 yaşındkai bir çocuk olduğu öğrenildi.