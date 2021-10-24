AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere Van'a geldi. Kurtulmuş'u, Ferit Melen Havalimanında, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu (solda) ve partililer karşıladı.
Numan Kurtulmuş'tan 15 Temmuz mesajı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz, ülkemiz üzerindeki tüm emperyalist hesapların, milli irade düşmanı darbeci niyetlerin tasfiye edildiği milli duruşun adıdır. 15 Temmuz’da destan yazarak şehit olan tüm kahramanlara can borcumuz var" dedi.
AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş gündemi değerlendirdi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, büyükelçilerin 'Kavala' çağrısına tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Van'da
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gitti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere Van'a geldi. Kurtulmuş'u, Ferit Melen Havalimanında, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu (solda) ve partililer karşıladı.
Kaynak: AA
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