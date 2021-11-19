Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in erken seçim çağrısına AK Parti cephesinden tepki geldi:

> AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan: Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacak. Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahip. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok.

MİLLETİMİZİ DAR BOĞAZA İTME GAYRETİ

> AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan: Türkiye düşmanlarına ‘dostlarımız’ diyerek seçimi kazanacaklarına asla inanmıyorlar, niye seçimi gündeme getiriyorlar? Anayasa’ya göre seçim demek bir mutabakattır, sözleşmedir. 2018 seçimlerinden sonra tam 6 kez seçimi gündeme getirmiş olan ittifak, milletimizi dar boğaza itme gayretinden başka hiçbir anlayışa sahip değildir. Milletimize şikâyet ediyoruz.

> AK Parti Adalet Komisyonu Başkan Vekili Ramazan Can: Onlar sürekli çağrı yapıyor. Memleketi güya ‘Yönetilemiyor, seçime gidilmesi gerekiyor’ gibi göstermeye çalışıyorlar. Biz gündemimize hâkimiz, yatırımlara devam ediyoruz. Ekonomiyle ilgili de dar kesimleri rahatlatmak için ciddi çalışmalarımız var.

> AK Parti Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya: Erken seçim, erken seçim... Anayasa değişikliği yapıldı. Erken seçime yürütme organı Cumhurbaşkanı ve yasama organı Meclis karar verebilir. Varsa güçleri 360’ı bulsunlar. Bu sistemin en önemli özelliği istikrardır. Beş yılda bir seçim yapılacak. Erken seçimi kararı almak milletin bize beş yıl vermiş olduğu cumhurbaşkanlığı görev süresini ortadan kaldırmak demektir.

'Erken seçim yok, erken hazırlık var' AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu “Aslında bir erken seçim yok, zamanında yapılacak seçimlere erkenden hazırlık söz konusu. Cumhurbaşkanımız da milletle bir araya gelmeyi, onlara dokunmayı, onların taleplerini almayı özlemiş vaziyette. Dolayısıyla 1 Temmuz ile sahalara da inilmiş oldu ve yatırım programları ve açılışlar marifetiyle gidilen illerde de teşkilat toplantıları şeklinde bir program uygulanıyor” dedi.

Erdoğan'dan net erken seçim mesajı! Tarih belli: Haziran 2023 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’ndaki konuşmasında erken seçim tartışmalarına noktayı koyarak, tarihin belli olduğunu ve Haziran 2023'ten önce seçim yapılmayacağını belirtti.