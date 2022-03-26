Türkiye Gazetesi

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; Kovid-19 nedeniyle siyasi faaliyetlerimizin hızı da mecburen yavaşladı. Bu yüzden sizlerle planladığımız toplantılarımızı gerçekleştiremedik. Salgının tesirini kaybetmesi sonucunda hayat normale dönmüş, siyasi çalışmalar da makul kıvamına etap etap ulaşmıştır. Ankara Kızılcahamam'da verimli bir toplantı yaptık. İl başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Bugün de belediye başkanları toplantımız vesilesiyle Antalya'dayız.

MHP'nin belediyecilikte marka değeri çok yüksektir. Dürüst, ilkeli, iradeli, inançlı belediye yönetimlerimiz bizim ve Türkiye'nin yüz aklarıdır. 3 yıllık zaman hepimize göstermiştir ki MHP'nin belediyecilik anlayışı insan odaklıdır. Belediye yönetimi milletimizin emanetidir. Emanete gölge düşürmek bizim kitabımızda yazmayan bir yozlaşma halidir. Belediye başkanlarımız şehirlerin, beldeler kara kışla mücadele ederken balık yemek aklına gelmez. Bizim belediye başkanlarımız arkasında şehirlerinde, beldelerinde deprem yıkımı yaşanmışken tatile gidip kayak yapacak kadar izansız yüzler çıkmaz. Biz milletimiz ne diyorsa ona bakarız. Biz insanlarımızın ne dediğine kilitleniriz.