Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı içerisinde ittifak ortağı olduklarını belirten Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmeye değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bir saat süren görüşmede öncelikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, siyasi durum, 2023 seçimleri, erken seçim var mı, yok mu? İttifaklar meselesi... Bütün bunları konuştuk" dedi.

"İTTİFAK'IN ÜYESİYİZ, AMA AYRI BİR PARTİYİZ"

"Biz kurulduğumuz günden beri yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir siyasi anlayış içerisinde hareket ediyoruz" diyen Destici, "Biz ilkelerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. Cumhur İttifakı içerisinde olmamız ilkelerimizden vazgeçmemiz anlamına gelmiyor. Bu konuda da kimsenin bizden böyle bir talebi yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ekonomiye ilişkin tutumumuzla ve açıklamalarımızla ilgili bir iması dahi olmamıştır. Evet biz Cumhur İttifakı'nın üyesiyiz. Ama ayrı bir partiyiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI EN ÇOK KILIÇDAROĞLU HAK EDİYOR"

Millet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyleyen Destici, "Millet İttifakı'nın 6 partisinin de Cumhurbaşkanı adayı farklı. Dolayısıyla bir isim üzerinde uzlaşmaları kolay değil. Bunun için açıklayamıyorlar, seçim dönemine bırakıyorlar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığını en çok hak eden kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerini doğru bulmuyorum. Bunlar siyasi propaganda amaçlı" diye konuştu.

"MÜLTECİLER TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN TEHDİT"

Türkiye'nin göçmen politikasına ilişkin konuşan Destici, "Mülteciler Türkiye'nin geleceği için tehdit, savaş sona erdikten sonra gönderilmeliler. Mültecilerin Türkiye'nin başına kaos açma endişesi taşıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Destici'ye sürpriz ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.