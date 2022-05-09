Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı programda siyaset gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, Millet İttifakının adayının kim olması gerektiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinin yankıları sürerken tartışmayla ilgili bir yorum da Fatih Erbakan’dan geldi.

MİLLET İTTİFAKI ADAYINI AÇIKLADI

Tv100’de Pazar Siyaseti'nde Pınar Işık Ardor'un sorularını cevaplayan Erbakan, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı’nın adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmasını dile getiren Erbakan, seçimin ikinci tura kalması halinde şartları ortaya koymak kaydıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

İMAMOĞLU ELEŞTİRİSİ

İmamoğlu'nun tartışılan fotoğrafıyla ilgili soruya cevap veren Fatih Erbakan, ''Ekrem İmamoğlu, biraz da tabi aslında İstanbul'u yönetsin ve İstanbul'da güzel sonuçlar ortaya koysun diye seçildi. Şimdi daha İstanbul bitmeden doğrudan doğruya Türkiye'yi yönetmeye talip olması da yadırganıyor, tepki çekiyor olabilir.'' ifadelerini kullandı.