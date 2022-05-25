Türkiye Gazetesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı 'kaçacak' ifadelerine AK Parti'den çok sayıda isimden tepkiler peş peşe geliyor. Son olarakAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik iddialarına tepki gösteren Bakan Bozdağ twitter üzerinden tepkisini dile getirdi ve Kılıçdaroğlu'na"İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir; ahlaksızlıktır" sözleriyle cevap verdi.

'DARBE SIRASINDA TANKLARIN ARASINDAN KAÇANLAR'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir mücadeleden kaçmadığını vurgulayarak "Müfteriler ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar" dedi.

'BAŞARAMAYACAKLAR'

Bakan Bozdağ iftira ve çarpıtma üzerine siyaset yapanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı durdurmayı başaramadığını ifade etti ve şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ı hapse attılar, Gezi kalkışmasıyla, 17/25 Aralık kalkışmasıyla, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler; Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar."

Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya tepki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir" dedi.

Bakan Bozdağ'dan sığınmacı açıklaması Son dönemde gündemin ana tartışma maddesi haline gelen sığınmacılarla ilgili bir açıklama da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Sığınmacılarla ilgili farklı değerlendirmeler yapıldığına dikkat çeken Bozdağ, "Sığınmacılar hukuk çerçevesinde bulunuyorlar. Bundan sonraki süreçte Türkiye aynı tavrı devam edecek” diye konuştu.

Bakan Bozdağ ‘Altını çizerek söylüyorum’ dedi ve açıkladı:Cezaevlerinde işkence, kötü muamele yok Bursa'daki terör saldırısında yaralanan 7 infaz koruma memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığını açıklayan Adalet Bakanı Bozdağ, cezaevlerinde kötü muamele ve işkence uygulandığına dair iddialara açıklık getirerek, böyle bir şeyin olmadığını söyledi.