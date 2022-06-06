Türkiye Gazetesi

Millet İttifakı ile ilgili yapılan itiraz hakkında Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi'nin "Millet İttifakı"nın adının kullanılmaması için yaptığı başvuru AYM tarafından reddedildi.

MİLLET İTTİFAKI KARARI

Millet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rafet Kaya, davaya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer vermişti:

"Bir tüzel kişilik hakkımız olan ismimizin başka partilerce ısrarla kullanılıyor olması karşısında en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesine başvurma zarureti hasıl olmuştur. Dürüst, ilkeli siyasetin temsilcisi, Türk siyasetinin yüz akı Millet Partisi tüm siyasi partilerimize örnek teşkil edecek şekilde, üslup ve usul olarak asla haksızlık yapmamış, her daim siyasi rakiplerinin hak ve hukuklarına azami saygı ve özeni göstermiştir. Bununla birlikte kendi haklarının gasp edilmesine de asla müsaade etmeyecektir. Davalı 'Altılı Masa' olarak da bilinen karşı taraf partilerince hukuka aykırı şekilde, 'Millet' ismimizi oluşturdukları ittifakın adı olarak kullanmalarının tedbiren durdurulması ve bu ismi kullanamayacaklarına dair esastan karar verilmesi istemiyle dava açıyoruz. Bütün meşru, demokratik ve hukuki platformlarda haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

Fatih Erbakan’dan Millet İttifakına sert eleştiri: HDP olmadan İstanbul’u alamazlardı Bir televizyon programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı’na sert eleştirilerde bulunan Erbakan, HDP’nin kapatılmasının en çok PKK’nın işine yarayacağını söyleyerek, yanlışlığın siyasi yolla anlatılması gerektiğinin altını çizdi.