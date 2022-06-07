Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Muhalefetteki altı partinin yürüttüğü ortak Cumhurbaşkanı adayı ile parlamenter sisteme geçiş çalışmalarında sıra en krizli başlıklara geldi.

Cumhurbaşkanı adaylığı başta olmak üzere altılı masanın bileşenleri arasındaki görüş ayrılıkları son günlerde iyice açığa çıkmaya başladı. Başta İyi Parti olmak üzere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itirazlar yüksek sesle konuşulmaya başlandı. İyi Parti’de, Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında kazanma şansı olmayacağı dillendiriliyor. Bu sebeple İyi Parti kulislerinde, ‘Aday değilim’ demesine rağmen Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı yeniden gündem konusu oldu. CHP yönetimi ise genel başkanlarının adaylığı dışındaki formüllere sıcak bakmıyor. Parti yönetiminin yaptığı değerlendirmelerde, masanın en büyük ortağı olmaları nedeniyle adaylık konusunda ‘Daha fazla söz sahibi’ olmaları gerektiğine vurgu yapılıyor.

BABACAN-DAVUTOĞLU FIRSAT PEŞİNDE

Öte yandan, masanın küçük ortakları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu karışıklıktan karlı çıkmanın yollarını arıyor. Babacan son olarak, ortak aday üzerinde anlaşma olmazsa, kendisinin aday olacağını açıklamıştı. Davutoğlu ve Babacan cephesinde 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığına yönelik formüller de yeniden ısıtılmaya başladı.

SAADET’TE ‘TABAN’ SIKINTISI

Altılı masanın bileşenlerinden Saadet Partisi’nde de Kılıçdaroğlu endişesi yaşanıyor. Kılıçdaroğlu’nun ‘Masanın ortak adayı’ olması durumunda, parti tabanından büyük tepki alacaklarına yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını çok istemesine rağmen, altılı masadaki itirazlar sebebiyle hem partisinden hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen ‘Adaysan açıkla’ çağrılarına cevap veremediği belirtiliyor. Altı liderin kurduğu masada, ilerleyen günlerde tüm bu kafa karışıklıkları sebebiyle ortak aday fikrinden uzaklaşılabileceği, bu durumda altı liderin altısının ayrı ayrı aday olabileceği kulislerde konuşuluyor.

Bu arada CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aday mısın” sorusuna sessiz kalan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na karşı adaylık çıkışı yaptı. Özcan, “Sayın Genel Başkanım, sizden ses çıkmadı. Siyaset iddia işidir. Yol verin ben bu resti göreyim” diyerek adaylık için izin istedi.

Altılı masadan terör operasyonu açıklaması Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğiyle toplanan 6 muhalefet partisi dördüncü kez bir araya geldi. Toplam 7.5 saat süren toplantıda kur korumalı mevduat sistemine son verilmesi gerektiği, kapsamlı bir göç politikası geliştirilmesi gerektiğine değinilirken açıklamada Türkiye "Akdeniz ve Ege'de maceracı politikalardan uzak kalınmalı" denildi. Açıklamada terör operasyonlarına da yer verildi.

Altılı masa dördüncü defa toplandı Altı muhalefet partisinin genel başkanları dördüncü defa bir araya geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan toplantının 4-5 saat sürmesi bekleniyor.