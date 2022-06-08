Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro basın toplantısında iki ülke arası ilişkilere ve iş birliğine dair açıklamalar yaptı. Toplantıda konuşam Maduro, "En zor anlarda, en büyük belirsizlik anlarında, pandemi zamanında Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı." diyerek, Türk yatırımcıları ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

MADURO'DAN TEŞEKKÜR

Maduro ise şu ifadeleri kullandı:

Ben sadece buradan şükranlarımı ekleyebilirim. Venezuela halkı adına sizlere Sayın Cumhurbaşkanım şükranlarımı sunuyorum. Çünkü en zor anlarda, en büyük belirsizlik anlarında, pandemi zamanında Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Bize her zaman destek oluyordu. Biz bunu birlikte başladık. 2020 ve 2021 gerçekten çok güç yıllardı.

TÜRK YATIRIMCILARA DAVET

Bizim vatanımız kendini toparlama süreci içinde. Ekonomik istikrarımıza doğru ilerlemeye başladık. Venezuela yeniden doğuyor. Siz, 2018'de Venezuela'ya geldiğinizde biz fırtınanın ortasında gibiydik. Tek taraflı yaptırımların merkezindeydik. Yaptırımlar çığ gibi üzerimize büyüdü. Daha sonra ben ölümle tehdit edildim. Öldürmeye kalkıştılar. Ama bunun içinde Venezuela halkı kendi direnişi ve üstün bilinciyle oradaydı. Bu sayede de büyük bir güce sahipti. Türkiye'ye böyle bir zamanda geldik. Bütün yatırımcılara da diyorum Türkiye'nin bütün yatırımcıları Venezuela'ya gelsinler. Turizm için, petrol için, gaz için, madencilik için Türk yatırımcıları Venezuela'ya gelsin. Yasal zeminimiz hazır. Bütün ekonomik zeminlerimiz hazır. Bu bizim için artık açılım süreci. İki ülke arasındaki ilişkilerin açılım sürecindeyiz.

TÜRKİYE İLE VENEZUELA ARASINDA 3 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun huzurunda 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Buna göre, "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanlığına Bağlı Venezuela Devlet Turizm Şirketi Venetur Arasındaki Mutabakat Zaptı" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes tarafından imzalandı.

İki ülke arasındaki "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo tarafından imza altına alındı.

İki ülke Merkez Bankaları arasındaki "İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega tarafından imzalandı.

Erdoğan’dan Nato’ya sert tepki! Yunanistan’daki üssü hatırlattıp sordu: ABD'nin silah desteği kime karşı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile düzenlenen ortak basın toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin de konuştu. Erdoğan, "Fransa ve Yunanistan'la yaşadıklarımızı biz bunlarla yaşamak istemiyoruz." diyerek, Yunanistan'a kurulan 9+4 ABD üssünü hatırlatıp, "ABD'nin silah desteği kime karşı?" diye sordu.

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Erdoğan'dan milletvekillerine: Sosyal medya değil, milletin dediği önemli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekillerine sosyal medya uyarısı yaptı ve “Seçim sosyal medyada değil, sahada kazanılır. Bizim için sosyal medya söylemleri değil, sahada milletin ne dediği önemli” dedi.