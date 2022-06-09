Türkiye Gazetesi

İYİ Partili İbrahim Halil Oral'ın, Parti Grup Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, Oral'ın bir sosyal medya kanalında yaptığı vatandaşların inançları ve değerlerine ilişkin açıklamaları sebebiyle parti tüzüğü ve TBMM Grup İç Yönetmeliği uyarınca Parti Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

“OY VERİLMEMESİ GEREKEN BİR PROBLEM”

Oral katıldığı bir programda, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ''Alevi olması benim açımdan bir engel değil ama Türk toplumu açısından, yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Oy verilmemesi gereken bir problemdir'' demişti.

AKŞENER’DEN İBRAHİM HALİL ORAL’A TEPKİ

İbrahim Halil Oral'ın açıklamalarına bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum" dedi.

ÖZÜR VİDEOSU YAYINLADI

Öte yandan İbrahim Halil Oral'dan açıklama geldi. Yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını söyleyen Oral, ''Bazı özensiz ifadeler sebebiyle başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere ve Alevi kardeşlerim olmak üzere tüm milletimizden özür diliyorum'' dedi.

SADAT'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SADAT), CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açıklamaları nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat açtı.