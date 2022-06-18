Türkiye Gazetesi

2023 seçimleri son günlerde siyaset gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı adayı olduğunu resmen açıklarken, Millet İttifakı'nın adayı henüz belli değil. İzmir'deki bir etkinlikte konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçime dair açıklamalarda bulundu.

YÖNETİM İTTİFAKI OLUŞTURULMALI

İktidar partisinden ayrılan 2 grupla birlikte 6'lı bir masa oluşturulduğunu söyleyen Saadet Partisi lideri, "Seçime giderken aslında ben seçimlerden önce bir koalisyon görüşmesinin olamayacağını her zaman söylüyordum ama işler, şartlar değişti. Şimdiden bir yönetim ittifakı oluşturulmazsa yarın seçimlerden sonra bunu oluşturmak zaman alır veya mümkün olmaz. O halde biz bir araya gelelim, ülke meselelerini görüşelim, seçime belli konularda ittifak etmiş olarak gidelim, süratle bu sistemi değiştirelim" ifadelerini kullandı.

"MASANIN YAPTIĞI BUNDAN İBARET"

Her siyasi partinin kendi politikaları olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Eğer biz seçim öncesi de olsa bir koalisyon oluşturuyorsak asgari müştereklerde birleşmek mecburiyetindeyiz. Şu anda 6'lı masa dediğimiz masanın yaptığı bundan ibaret" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Altılı masanın altında başkaları üstünde başkaları var Zonguldak'da vatandaşlarla buluşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefetin altılı masasını eleştirerek, "Görüyorsunuz bazı masalar kuruluyor, kalkıyor. Yiyip-içip muhabbet ediyorlar. O masalardan bir şey çıkmaz. Altılı masa diyorlar, altında başkaları üstünde başkaları var. O masalarda milletin derdi yok, o masalarda onların ikballeri, gelecekleri ve keyifleri var." dedi.

Altılı masada taktik savaşları! HDP oyun kurucu olma peşinde Altılı masadan kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı konusunda şu ana kadar herhangi bir ortak karar çıkmazken, HDP'nin Akşener ve Yavaş konusunda tavır koyduğu ve bu isimler aday olursa destek vermeyip kendi adayını çıkaracağı iddia edildi.