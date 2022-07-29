Türkiye Gazetesi

2023 seçimlerine adım adım yaklaşılırken siyasi kulislerde hareketlilik sürüyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hala açıklanmazken, kulislerde öne çıkan son isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, partilerin önceliğinin memleket olması gerektiğini belirterek, "Ortak aday olarak verilirse asla kimse kimse karşı çıkmaz" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN EMEKLERİNİ TÜM TOPLUM BİLİYOR"

Bir televizyon programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili görüşlerini aktardı. Kılıçdaroğlu'nun emeklerini tüm toplumun bildiğini vurgulayan Üstün, "Özellikle Ankara, İstanbul seçimleri, İYİ Parti'nin seçimlere girmesinden biliyoruz. Şu andaki diyalogları ile ilgili de biliyoruz. Çıkıp 28 Şubat ile sıkıntılar varken özeleştiride bulunması kıymetli değil mi?" dedi.

"KİMSE KARŞI ÇIKMAZ"

Üstün, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için bir araya gelen altı muhalefet partisinin kararı ile Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda kimsenin bir itirazı olmayacağını dile getirdi. Adayın niteliklerine vurgu yapan Üstün, "Ortak aday olarak verilirse asla kimse karşı çıkmaz. Masada hiçbir problem olacağını düşünmüyorum" dedi.

MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ÖTV tepkisi: Türkiye ekonomisine suikast MHP Lideri Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun otomobil fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamaları işaret ederek ""Türkiye ekonomisine suikast hevesinden pişmanlıkla dönmelidir." ifadelerini kullandı.