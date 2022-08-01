Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, “Sırbistan-Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarımla görüştüm. Türkiye, Balkanların barış ve istikrarına her zaman önem vermektedir. Yeni gerilimlerin kimseye faydası olmaz. Gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

NATO'nun Kosova Gücü: Tehlike durumunda müdahaleye hazırız NATO'nun Kosova Gücü, Kosova'nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale hazır olduğunu duyurdu.

Kosova polisi halkı uyardı: Sahte haberlere inanmayın! Kosova’nın kuzeyindeki gerginliğin ardından açıklama yapan polis, “Tüm medyayı ve vatandaşları, durumu istikrarsızlaştırmaya ve panik oluşturmaya meyilli sahte haberlere kapılmamaya davet ediyor ve çağırıyoruz” dedi.

Kosova-Sırbistan geriliminde Rusya, AB'yi suçladı Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilime değinerek, “Priştine ile ABD ve arkasındaki AB'yi provokasyonları durdurmaya ve Kosova'daki Sırpların haklarına saygı duymaya çağırıyoruz” dedi.