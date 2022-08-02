Türkiye Gazetesi

Çin'in tüm tekditkar açıklamalarına rağmen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile beraberindeki heyet Tayvan'a indi. Söz konusu gelişmenin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile ilgili, "Bu davranış, ateşle oynamak gibi, son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar." açıklamasında bulundu.

"ÇİN'İN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ İHLAL EDİYOR"

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti hakkında yapılan yazılı açıklamada, “Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temeli üzerinde ciddi bir etkisi var ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor. Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalıyor” denildi.

"ORTAK ÇIKARLARIMIZI DESTEKLİYOR"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Tayvan'a indikten sonra sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

"Tayvan ziyaretimiz, Amerika'nın Tayvan'ın demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz bağlılığını onurlandırmaktadır. Tayvan ile yaptığımız görüşmeler, ortağımıza desteğimizi yeniden teyit ediyor ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini ilerletmek de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı destekliyor.

Pelosi Tayvan'a indi, dünya diken üstünde... Ayağının tozuyla ilk açıklama Dünyanın endişe ile beklediği Pelosi ziyareti gerçekleşti. Tayvan'a inen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla, söz konusu ziyaretinin ABD politikası ile çelişmediğini belirtti.

Çin savaş uçakları havalandı, ABD 4 savaş gemisi yolladı: Nancy Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin içinde olduğu düşünülen uçak Tayvan'a yaklaşırken, Çin devlet medyası Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi. Bu gelişmenin öncesinde Okinawa'daki ABD üssünden savaş uçakları kalktığı bilgisi verildi.

Çin-Tayvan arasında gerilim tırmanıyor: Pelosi’nin uçağına adım adım takip ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Asya ziyareti kapsamında Tayvan’ı ziyaret edeceği konuşulurken Çin ve Rusya’dan açıklamalar peş peşe geldi. Bölgede tansiyon yükselirken Pelosi’nin uçağı adım adım takip ediliyor.