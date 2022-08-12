Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye, (Suriye’de) bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir.
SURİYE HALKIYLA DAYANIŞMAMIZ SÜRECEKTİR
Türkiye muhalefete ve Müzakere Heyetine tam destek vermiştir. Rejimin ayak sürümesi nedeniyle süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımız buna işaret etmektedir.”
MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu: Eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi MİT'ten Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'nin Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi.