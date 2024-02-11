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    • ABB Adayı Altınok: 400 liralık yardımı 2 bin 500'e çıkaracağız

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ABB Adayı Altınok: 400 liralık yardımı 2 bin 500&#039;e çıkaracağız
    Ankara, Seçim, 31 Mart, Ak Parti, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, ABB'nin yardımlarının Avrupa'daki belediyelerin yaptıklarının çok altında olduğunu söyleyip seçilmeleri halinde, 400 liralık et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartacaklarını, emeklilere ise 5 bin lira ödeme yapacaklarını ifade etti. 

    Yerel seçime adım adım gidilirken partiler çalışmalarına hız verdi. Adaylar seçim vaatlerini sıralarken Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılarak seçilmesi halinde yapacaklarını sıraladı. 

    Belediye yardımlarına atıfta bulunan Altınok, burada yaptığı konuşmada, göreve gelmesi halinde Ankara'nın altın çağını başlatacaklarını, Altındağ'ı metro ağları ile öreceklerini ve ilçedeki kentsel dönüşüm sorununu hızlı şekilde çözeceklerini söyledi.

    '101 TANE SÖZ VERDİ 90 TANESİNİ YAPMADI'

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 101 tane söz verdiğini ama 90 tanesini yapmadığını söyleyerek eleştiren Altınok, "Ankara'yı sanayinin başkenti yapacağız. Ankara'yı ekonominin başkenti yapacağız. Akyurt'taki fuar alanımızı bitireceğiz. Tarımın başkenti yapacağız. Ankaralı Antalya'dan değil, bütün ihtiyaçlarını Ankara'dan temin edecek." ifadelerini kullandı.

    Büyükşehir belediyesinin 5 yılda Ankara'ya bir yarı olimpik yüzme havuzu dahi yapamadığını ifade eden Altınok, kendisinde sosyal medya belediyeciliği değil, eser ve hizmet belediyeciliği olduğunu söyledi.

    EMEKLİLERE 5 BİN LİRA VAADİ

    Evi olmayan binlerce Ankaralıyı kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını dile getiren Altınok, Ankara'ya konut yaparak kira fiyatlarını düşüreceklerini ifade etti.

    Altınok, nisanda emeklilere 5 bin lira vereceklerini söyleyerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yardımları Avrupa'daki belediyelerin yaptığı yardımların çok altında. 400 liralık et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, yaş günü ise gitsin yaş pastasını alsın, çocuğuna ayakkabı alsın." dedi.

    Altınok, seçilmesi halinde 500 lira olan doğal gaz desteğini bin liraya çıkartma vaadinde bulundu.

    Altınok'a, açılış programında AK Parti Ankara Milletvekilleri Kurtcan Çelebi ve Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti'nin Altındağ Belediyesi başkan adayı Veysel Tiryaki eşlik etti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AnkaraSeçim31 MartAk Parti
    Haberler > Politika > ABB Adayı Altınok: 400 liralık yardımı 2 bin 500'e çıkaracağız
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