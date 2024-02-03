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    • Turgut Altınok'tan emekliye ayda 5 bin TL, kiracıya da ev müjdesi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Turgut Altınok&#039;tan emekliye ayda 5 bin TL, kiracıya da ev müjdesi
    Ankara, Belediye Başkan Adayları, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Turgut Altınok, “Sosyal yardımların bütçedeki payını artıracağız. İhtiyaç sahibi emeklilerimize her ay 5 bin TL vereceğiz. Evi olmayanlar için konut yapacağız; kira öder gibi ev sahibi olacaklar” dedi.

    AKİF BÜLBÜL'ÜN HABERİ - Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun Anadolu Sohbetleri Programı’na konuk oldu. Medya temsilcilerinin sorularını cevaplayan Altınok, başkent için hazırlanan projelerin yanı sıra her kesime dokunacak vaatlerini anlattı.

    Önümüzdeki günlerde düzenleyeceği toplantıda, Ankara’ya kazandıracağı eser ve projelerle ilgili tanıtım yapacağını belirten Altınok, mevcut rakibi Mansur Yavaş’ı da eleştirdi. Altınok “Ankara olması gerektiği yerde değil. Ankara’nın beş yılı kayıp. Ulaşım ve trafik problemi had safhada. Dünyada, Ankara haricinde, havalimanından şehre kadar metrosu olmayan bir ülke başkenti yok. Başkenti, eser ve hizmetlerle donatacağız; turizm kenti yapacağız. Tarımda ihracat yapan şehir olacak” dedi. 6 Şubat depreminin acısını hatırlatan Turgut Altınok “Kentsel dönüşüm çok önemli. Ankara’nın da başına böyle bir felaket gelebilirdi. Beş yıl içinde yapılan bir metrekarelik kentsel dönüşüm projesi yok” diye konuştu.

    VATANDAŞIN PARASI VATANDAŞA

    Altınok, Ankara’yı AK Parti yönetirken bütçenin yüzde 8’inin sosyal yardımlara aktarıldığını, CHP ile bu oranın yüzde 4’e düştüğünü vurgulayan Cumhur İttifakı adayı “Ankaralılar bize güvensin. Vatandaşın parasını vatandaşa vereceğiz. Hazırlıklarımız var. Biz, laf olsun, oy alalım diye hesaplar yapmıyoruz” dedi.

    “Ankara’ya, beş yılda organize sanayi bölgesi (OSB) yapılmamış. Deprem sebebiyle firmalar ve holdingler fabrikalarını taşıyor. OSTİM, ASO ve ATO’yu ziyaret ettim. En az 15 OSB daha kurulması lazım. Bunlar olursa işsizlik kalmaz” diyen Altınok şöyle emekli ve kiracılar için yapacaklarını hizmetleri de sıraladı:

    “İhtiyaç sahibi emeklilerimize her ay 5 bin lira destek vereceğiz. Belediyeden sosyal yardım alanları tarayacağız. Evi olmayan vatandaşlarımız için konut projelerimiz olacak. Sosyal donatılarla kuşatacağız. Yeşil alanları ve spor kompleksleri olan konutlar inşa edeceğiz. Kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Binlerce konut yapacağız. Bütçemizin yüzde 8 ila 10’unu sosyal yardımlara ayıracağız. Daha başka projelerimiz de var. Yakında açıklayacağız.”

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaraBelediye Başkan Adayları
    Haberler > Politika > Turgut Altınok'tan emekliye ayda 5 bin TL, kiracıya da ev müjdesi
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