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    • Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş iddiası: Kentsel dönüşüm projelerimizi dava açarak engelledi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Turgut Altınok&#039;tan Mansur Yavaş iddiası: Kentsel dönüşüm projelerimizi dava açarak engelledi
    Ankara, Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok, 6 Şubat felaketlerinin yıl dönümünde depremzedeleri ziyaret etti. Kentsel dönüşüm projelerinin mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından engellendiğini iddia eden Altınok, "Ankara'da geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yapılan bir tane kentsel dönüşüm planı yoktur. Depremden ders almadık" dedi.

    Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıl dönümünde Ankara'daki depremzedelerle bir araya geldi. 

    Depremin vurduğu Hatay'da hayatını kaybeden Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal ve annesiyle babasının Karşıyaka Mezarlığındaki aile kabristanına ziyarette bulunan Altınok, karanfil bıraktı, dua etti.

    Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş iddiası: Kentsel dönüşüm projelerimizi dava açarak engelledi

    'BU YARALAR EN KISA SÜREDE SARILACAK'

    Daha sonra Ankara'da yaşayan depremzede bir ailenin evine giden Altınok, yakınlarını kaybeden aile üyelerine başsağlığı diledi. Altınok, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl 6 Şubat'ta asrın değil, asırların felaketinin yaşandığını söyledi.

    Depremle birlikte bölgede meydana gelen ekonomik, sosyal ve psikolojik yıkıma karşı Türk milletinin el ele büyük bir dayanışma örneği sergilediğini belirten Altınok, bir daha böyle bir felaket yaşanmamasını temenni etti.

    Altınok, "Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız bütün imkanlarını seferber ediyor. İnanıyoruz ki bu yaralar en kısa sürede sarılacak. Daha güzel, daha güvenli kentler olacak" dedi.

    Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş iddiası: Kentsel dönüşüm projelerimizi dava açarak engelledi

    'MANSUR YAVAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZİ ENGELLEDİ'

    Ankara'daki binaların dere kumları ile yapıldığını aktaran Altınok, kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Keçiören Belediyesi olarak yüzde 80'ini tamamladıkları kentsel dönüşüm projelerini ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın dava açarak engellediğini dile getiren Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

    "Partizanlığı bırakmalıyız, el ele vermeliyiz. Ankara'mızın birçok noktasında kentsel dönüşüm planlarını yapmalıyız. Ankara'da geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yapılan bir tane kentsel dönüşüm planı yoktur. Depremden ders almadık. Ankara'da eskiyen dokuları ve kentin eskiyen yapılarını yenileyelim. Ders alarak bir tane kentsel dönüşüm planı yapılmamıştır. Bizim yaptığımız kentsel dönüşüm planı da iptal edilmiştir.

    Bu acılardan ve felaketlerden ders almalıyız. Bir taraftan canlarımız gidiyor, bir daha onları geri getiremeyeceğiz. Ama bir taraftan da maddi, bir taraftan da sosyolojik ve psikolojik yıkım var. Bunları onarmak ve tamir etmek uzun bir zaman alacak. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Ankara'mızın, birçok noktada Çankaya da dahildir buna, kentsel dönüşüm planlarını hızlı bir şekilde yapacağız."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AnkaraSeçim
    Haberler > Politika > Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş iddiası: Kentsel dönüşüm projelerimizi dava açarak engelledi
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