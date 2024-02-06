Murat Kurum'dan Hataylı depremzede aileye ziyaret

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'büyük felaket' 6 Şubat'ın yıl dönümünde, Gaziosmanpaşa'da Hataylı depremzede aileyi ziyaret etti. Kurum, "Deprem bölgesinden elimizi hiç çekmeyeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Gaziosmanpaşa'da yaşayan depremzede aileyi evinde ziyaret etti.

6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul'a gelen Hataylı anne Halime Arslan, çocukları Nevrez Emir Arslan ve Osman Efe Arslan ile bir araya gelen Kurum, aileye başsağlığı ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

'ELİMİZİ HİÇ ÇEKMEYECEĞİZ'

Ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua edilirken Kurum, "Deprem bölgesinden elimizi hiç çekmeyeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren inşallah depremzedelerin ne ihtiyacı varsa ilgileneceğiz" ifadesini kullandı.

Kurum, 13 yaşındaki Nevrez Emir'e Real Madrid forması, 16 yaşındaki Osman Efe'ye ise depremde hayatını kaybeden babasının memleketi sebebiyle Trabzonspor forması ve tablet hediye etti.

Murat Kurum'un ziyaretinde, eşi Şengül Kurum, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir de yer aldı.