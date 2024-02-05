Canlı yayında açıkladı: Murat Kurum'dan deprem uzmanı Naci Görür'e danışmanlık teklifi

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Şubat 2024 13:58 - Güncelleme: 5 Şubat 2024 13:58 - Güncelleme:

Naci Görür, İstanbul, Haber

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini canlı yayında açıkladı. Görür, "Bizim için deprem konusu beka meselesi" dedi.