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    • Canlı yayında açıkladı: Murat Kurum'dan deprem uzmanı Naci Görür'e danışmanlık teklifi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Canlı yayında açıkladı: Murat Kurum&#039;dan deprem uzmanı Naci Görür&#039;e danışmanlık teklifi
    Naci Görür, İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini canlı yayında açıkladı. Görür, "Bizim için deprem konusu beka meselesi" dedi.

    Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür; merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde açıklamalarda bulundu.

    FOX TV canlı yayınına katılan Görür, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini açıkladı.

    Görür, “Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti. Bizim için deprem konusu beka meselesi. Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Naci Görürİstanbul
    Haberler > Gündem > Canlı yayında açıkladı: Murat Kurum'dan deprem uzmanı Naci Görür'e danışmanlık teklifi
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