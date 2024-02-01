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    • İstanbul'un adaylarının ortak derdi deprem! Hepsi Naci Görür isminde birleşti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul&#039;un adaylarının ortak derdi deprem! Hepsi Naci Görür isminde birleşti
    Deprem, İstanbul, Naci Görür, Murat Kurum, Buğra Kavuncu, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'un adayları, deprem bilincinde birleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ve İyi Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Prof. Dr. Naci Görür'ün görüşlerine başvurdu.

    İstanbul'un en can alıcı sorunu deprem... Yerel seçime giderken siyasi partilerin adayları da öncelikli vaatlerini deprem üzerine kuruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı programlarda Prof. Dr. Naci Görür sık sık konuk olarak davet edildi. İBB Deprem Kurulu'nda da Naci Görür'ün görüşleri alındı.

    İstanbul'un adaylarının ortak derdi deprem! Hepsi Naci Görür isminde birleşti

    Yerel seçim çalışmalarını kentsel dönüşüm üzerine kuran Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'un Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı’na da Görür, katılım sağlamıştı.

    İstanbul'un adaylarının ortak derdi deprem! Hepsi Naci Görür isminde birleşti

    Son olarak ise İyi Parti'nin İBB Adayı Buğra Kavuncu, Görür ile bir araya geldi. Görüşmelerini sosyal medya hesabından duyuran Kavuncu, şu ifadeleri kullandı:

    "İstanbul için önümüzde, değişmeyen 2 gerçek var: Daha iyi bir yönetim ihtiyacı, olası İstanbul depremi için ivedilikle önlem alınması.

    Ülkemizin kıymetli profesörlerinden Naci Görür Hocamız ile olası depremin öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenleri konuştuk. 

    İstanbul'da depreme yönelik önlemler için DAHA İYİSİ VAR."

    İstanbul'un adaylarının ortak derdi deprem! Hepsi Naci Görür isminde birleşti

    İstanbul'un adayları, depremde birleşmiş oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ve hatta İyi Parti'nin adayı Buğra Kavuncu da olası İstanbul depremi için Naci Görür isminde ortaklaştı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremİstanbulNaci GörürMurat KurumBuğra Kavuncu
    Haberler > Politika > İstanbul'un adaylarının ortak derdi deprem! Hepsi Naci Görür isminde birleşti
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