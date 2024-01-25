Naci Görür, Murat Kurum'un 'İstanbul Vizyonu'nu dinleyenler arasında

25 Ocak 2024 14:50 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 15:02

Türkiye hızla yerel seçimlere hazırlanıyor. Siyasi partilerin belediye başkanları art arda vaatlerini açıklıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Murat Kurum da bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplansı’nda İstanbul planlarını anlattı.

NACİ GÖRÜR DE TOPLANTIDA

Seçim stratesjini deprem ve kentsel dönüşüm üzerine kuran AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un 'İstanbul Vizyonu'nu açıkladığı toplantıya katılanlar arasında yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Görür'ün de katıldığı toplantıda Kurum, deprem projelerine de değindi.

KURUM, STARTI DEPREMLE VERMİŞTİ

İsminin İBB Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından her fırsatta deprem öncesi hazırlığa dikkat çeken Kurum, "İstanbul'da riskli yapı kalmasın istiyoruz. Deprem riski için çalışmalarımızı 39 ilçemizde yapacağız" diyerek seçimlere start vermişti.

NACİ GÖRÜR ÇAĞRI YAPMIŞTI

Türkiye'nin her zaman bir deprem ülkesi olduğunu belirten Naci Görür, "Ülkemizi deprem dirençli bir ülke haline getirmediğiniz sürece er veya geç daha güçlü afetlerle karşılaşacağız" diyerek siyasetçilere çağrıda bulunmuştu.

Siyasilere, "Karşımıza lütfen depremde yıkılan evleri yenileyeceğiz, sizi aç susuz bırakmayacağız edebiyatı ile çıkmayın" diyen Görür, vatandaşlara ise siyasilerden deprem gelmeden önce kentleri dirençli yapma talebinde bulunma çağrısı yapmıştı.