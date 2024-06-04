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Adalet Bakanı Tunç'tan 'Hakkari' açıklaması: Bakanlığın görevden alma yetkisi var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Tunç, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasıyla ilgili olarak "Hakkari Belediye Başkanı belediyelerle ilgili kanun gereğince görevden alındı yerine vali görevlendirildi. Seçilmeye engel sabıkası yok ama hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığının görevden alma yetkisi var" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili Hakkari Belediyesi Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp yerine kayyım atanması hakkında Kabine sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Tunç, "Devam eden dava var bir de soruşturma var, dava karar aşamasında. Seçilmeye engel sabıkası yok, hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var" dedi.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GÖREVDEN ALMA YETKİSİ VAR'

Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Devam eden dava var bir de soruşturma var, dava karar aşamasında. Anayasanın ilgili maddesi belediyelerle ilgili kanun gereğince görevden alındı, yerine vali görevlendirildi.

Seçilmeye engel sabıkası yok, hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var. İçişleri Bakanlığı da uygun gördü."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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