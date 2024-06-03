Diyarbakır Valiliği'nden 4 günlük eylem yasağı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılmasının ardından valiliklerden eylem yasakları gelmeye başladı. Hakkari Valiliği'nin kentte 10 gün süreyle eylem ve etkinliklerinin yasaklandığını duyurmasının ardından Diyarbakır Valiliği de il genelinde 4 gün süreyle eylemlerin yasaklandığını açıkladı.

DEM Parti'nin Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in Belediye Başkan Vekili olarak atanması sonrası kentte 4 gün süreyle eylem ve etkinliğin yasaklandığını duyurarak, eyleme katılmak amacıyla geldiği veya kent sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden şehir sınırına girişlerin yasaklandığını duyurdu.

VALİLİKTEN MEHMET SIDDIK AKIŞ KARARI

Valilikten yapılan açıklamada, “Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atanması sonrası terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından sözde protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde yasa dışı eylem, etkinlikler gerçekleştirme çabası içerisinde olabilecekleri, bu eylem, etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

4 GÜN YASAK VAR

Açıklamanın devamında, “Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği değerlendirildiğinde ‘kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden’, Hakkari Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması ile ilgili konular veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikteki eylem, etkinlikler ile ilgili olarak; açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 03 Haziran 2024 günü saat 14.15'ten 07 Haziran 2024 günü saat 14.14'e kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

Hakkari Valiliği de Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasının ardından eylem ve etkinliklerin yapılmasını 10 gün süreyle yasaklamıştı.