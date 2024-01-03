Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener'i ziyaret etti

3 Ocak 2024 17:03 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 17:04

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Merkezi'nde parti lideri Meral Akşener’i ziyaret etti. Davutoğlu'nu İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak karşıladı.

İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmeye İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da yer aldı.

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından her iki liderden henüz bir açıklama yapılmadı. Yerel seçim sürecine dair değerlendirmelerin yapıldığının tahmin edildiği toplantının ana gündem maddesinin ise ne olduğu merak konusu.

Davutoğlu, geçtiğimiz gün Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etmişti.