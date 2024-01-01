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    İYİ Parti'nin Ankara adayı için konuşulan isimler belli oldu! 'Ülkücü' geçmiş detayı

    Yerel seçimlere sayılı günler kala partiler aday çalışmalarında sona geldi. CHP Ankara ve İstanbul'da mevcut başkanları aday gösterirken AK Parti ve İYİ Parti'nin adayları henüz duyurulmadı. Ancak İYİ Parti'nin 'savaş açtığı' CHP'ye karşı Ankara adaylarının belli olmaya başladığı iddia edildi. Konuşulan isimlerde 'ülkücü' köken detayı dikkat çekti.

    İYİ Parti&#039;nin Ankara adayı için konuşulan isimler belli oldu! &#039;Ülkücü&#039; geçmiş detayı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İYİ Parti, CHP ile 'ittifak resti' sonrası başlayan istifa depremlerinin gölgesinde aday çalışmalarını sürdürüyor. Akşener'in savaş ilan ettiği İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına kimi çıkartacağı merak edilirken, kulislerde dolaşan isimler ortaya çıktı.

    'ÜLKÜCÜ KÖKENLİ ADAY' DETAYI

    Şu ana kadar İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Trabzon başta olmak üzere 100'ün üzerinde başkan adayı açıklayan İYİ Parti'de gözler İstanbul ve Ankara adaylarına çevrildi. İstanbul'dan önce Ankara adayını açıklamaya hazırlanan İYİ Parti'de Yavaş'ın karşısına ülkücü kökenli bir ismin aday gösterileceği iddia ediliyor. 

    İŞTE ANKARA'DA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

    Öne çıkan isimler ise bir dönem Mansur Yavaş'ın başdanışmanlığını yapan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Servet Avcı, Cengiz Topel Yıldırım, Kürşad Zorlu ve Ayyüce Türkeş. Türkeş'in Adana için de ismi geçiyor.

    İSTANBUL'DA TEK İSİM VAR

    İstanbul ve Ankara için bizzat Genel Başkan Meral Akşener, görüşmeler yapıyor. İstanbul için eski İYİ Parti İstanbul İl Başkanı ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu'nun ismi öne çıkıyor.

    ADANA'DA SEÇİM KAMPI

    A Haber'in haberine göre İYİ Parti 13-14 Ocak'ta Adana'da yerel seçimler için kampa giriyor. Kampın ardından büyükşehir adaylarının tek tek açıklanması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Meral AkşenerSeçimEkrem ImamoğluMansur YavaşAday
    Haberler > Politika > İYİ Parti'nin Ankara adayı için konuşulan isimler belli oldu! 'Ülkücü' geçmiş detayı
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