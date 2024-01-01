İYİ Parti'nin Ankara adayı için konuşulan isimler belli oldu! 'Ülkücü' geçmiş detayı

1 Ocak 2024 21:55 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 22:12

İYİ Parti, CHP ile 'ittifak resti' sonrası başlayan istifa depremlerinin gölgesinde aday çalışmalarını sürdürüyor. Akşener'in savaş ilan ettiği İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına kimi çıkartacağı merak edilirken, kulislerde dolaşan isimler ortaya çıktı.

'ÜLKÜCÜ KÖKENLİ ADAY' DETAYI

Şu ana kadar İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Trabzon başta olmak üzere 100'ün üzerinde başkan adayı açıklayan İYİ Parti'de gözler İstanbul ve Ankara adaylarına çevrildi. İstanbul'dan önce Ankara adayını açıklamaya hazırlanan İYİ Parti'de Yavaş'ın karşısına ülkücü kökenli bir ismin aday gösterileceği iddia ediliyor.

İŞTE ANKARA'DA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Öne çıkan isimler ise bir dönem Mansur Yavaş'ın başdanışmanlığını yapan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Servet Avcı, Cengiz Topel Yıldırım, Kürşad Zorlu ve Ayyüce Türkeş. Türkeş'in Adana için de ismi geçiyor.

İSTANBUL'DA TEK İSİM VAR

İstanbul ve Ankara için bizzat Genel Başkan Meral Akşener, görüşmeler yapıyor. İstanbul için eski İYİ Parti İstanbul İl Başkanı ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu'nun ismi öne çıkıyor.

ADANA'DA SEÇİM KAMPI

A Haber'in haberine göre İYİ Parti 13-14 Ocak'ta Adana'da yerel seçimler için kampa giriyor. Kampın ardından büyükşehir adaylarının tek tek açıklanması bekleniyor.