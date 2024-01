CHP'de İzmir ve Çankaya krizi... Kulis bilgisini canlı yayında verdi

Gözler bugün CHP'de yapılacak Parti Meclisi toplantısında. Toplantıda İzmir adayının belirlenmesi bekleniyor. İzmir adayı tartışmasında çok sayıda iddia ortaya atılırken TGRT Haber Müdürü Ahmet Sözcan, canlı yayında adaya ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. İzmir'de Cemil Tugay isminin öne çıktığını bildiren Sözcan, Çankaya'da ise Hüseyin Can Güner'in aday gösterilebileceğini aktardı. Sözcan canlı yayında Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adayları belirlemedeki etkisine değindi.

31 Mart seçimleri için geri sayım başladı. Partiler aday belirleme sürecini hızlandırırken, kritik bazı il ve ilçelerde henüz 'aday' belirsizliği sürüyor. CHP'nin İzmir adayı da belirsizliğin yaşandığı iller arasında başı çekiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi, aday belirleme gündemi ile bir kez daha toplanacak.

21 BÜYÜKŞEHİR ADAYI AÇIKLANDI

Partide yapılan son toplantıda 8'i büyükşehir, 209 seçim çevresinde adaylar belirlendi. Böylece; CHP'nin 21'i büyükşehir, 835 seçim çevresinde adayları açıklandı.

KADIKÖY VE ÇANKAYA BELİRSİZLİĞİ

Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Kadıköy ilçeleri için aday belirsizliği hala devam ediyor.

İstanbul ekibinin aday belirlemede söz sahibi olmak istemesinin süreci yavaşlattığı iddia ediliyor.

TGRT HABER MÜDÜRÜ KULİS BİLGİSİNİ VERDİ

TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

İzmir’de CHP açısından işler karışık. Büyük bir güç mücadelesi yaşanıyor. Güç dengeleri üçe bölünmüş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu-Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu arasında güç mücadelesi yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklanmasını da bu durum geciktirdi. Bugün Parti Meclisi yeniden toplanacak, İzmir düğümünün çözülmesi bekleniyor. Son gelen bilgilere göre, CHP kulislerinden edindiğimiz bilgilere göre Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ismi öne çıktı. Cemil Tugay’ın, İzmir’de CHP tarafından aday gösterilmesi bekleniyor. Son dakika sürprizi olmazsa, önce MYK’da değerlendirilecek ardından Parti Meclisi’nin onayına sunulacak. Sürpriz olmazsa Cemil Tugay’ın CHP İzmir Belediye Başkan Adayı olması bekleniyor.

Ancak bu da partiyi karıştırdı. Eren Erdem zehir zemberek sözlerle Genel Merkez’i suçladı. İş adamlarının temsilcisi olduğunu söyledi, Tunç Soyer’e destek çıktı, Kılıçdaroğlu’na destek veren isimlerin tasfiye edildiğini savundu. Açıklanacak yeni ismin tartışmaları bitirmeyecek gibi görünüyor. Tartışmalar devam edecek gibi görünüyor.

Cemil Tugay

İMAMOĞLU GÖKÇE'Yİ DESTEKLİYOR

Ekrem İmamoğlu da Buğra Gökçe’yi destekliyordu, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı. Gökçe’nin de Bayraklı ilçesinden aday yapılabileceği belirtiliyor. Yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Filiz Ceritoğlu Sengel vardı, onun da Konak ilçesine kaydırılacağı ifade ediliyor.

ÇANKAYA 'ÇIKMAZI'

Tabii Çankaya’da da tartışmalar bitmiş değil. Birden fazla aday var ve her adayın arkasında CHP’de farklı isimler var. Mesela Alper Taşdelen mevcut belediye başkanı, Kılıçdaroğlu tarafından destekleniyor. Ekrem İmamoğlu’nun Çankaya için kafasındaki isim şu an Genel Başkan Yardımcısı olan Gül Çiftçi. Özgür Özel ise Hüseyin Can Güner’i destekliyor. İbre zaman zaman isimler arasında değişiyor ama Özgür Özel’in de avukatı Hüseyin Can Güner’i Çankaya’dan aday göstermesi bekleniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise belediyeden bürokratı olan Bekir ÖDemiş’i aday göstermek istiyor. Ama bu kapsamda Özgür Özel’in biraz daha öne çıktığı biliniyor. Çankaya’da ibre Hüseyin Can Güner’i gösteriyor.

'İZMİR SÜRPRİZE GEBE'

Eski CHP'li vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş ise bugünkü toplantıyı işaret ederek "CHP İzmir sürprize gebe… Takipteyiz…" yorumunu yaptı.

BUGÜN BAZI ADAYLAR AÇIKLANACAK

Parti Meclisi toplantısında İzmir çıkmazının çözüme kavuşması bekleniyor. Büyükşehir ve bazı ilçelerindeki adayların belli olacağı öngörülüyor.

İzmir özelinde yapılması planlanan toplantının ardından bir Parti Meclisi toplantısı daha gerçekleştirilmesi gündemde.

Ankara Çankaya ve İstanbul Kadıköy'ün de ikinci toplantıda ele alınması bekleniyor.

Hafta içinde yapılacak bu Parti Meclisi toplantısı ile CHP'nin tüm belediye başkan adaylarının açıklanması hedefleniyor.