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AK Partili Özdemir'den İBB operasyonlarına yorum: Hırsız ile polisin arasına girilmez

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Partili Özdemir&#039;den İBB operasyonlarına yorum: Hırsız ile polisin arasına girilmez
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, İBB’deki yolsuzluk için “İşin içinde olanlar CHP’li, biz karışmayız” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, katıldığı yayında soruları cevapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili Özdemir, söz konusu olayın tamamen CHP içinde yaşanan bir iç mesele olduğunu ifade ederek, AK Parti’nin bu süreçte herhangi bir dahlinin olmadığını söyledi.

"HIRSIZLA POLİSLERİN ARASINA GİRİLMEZ"

Özdemir “Kardeşim, hırsızla polislerin arasına girilmez. Biz karışmayız. Bu işin içinde olanların hepsi CHP’li: Şikâyet eden CHP’li, edilen CHP’li, para kulelerini oluşturan CHP’li, kamerayı çeken, bantlayan, valizi taşıyan CHP’li… Bu tamamen kendi içlerindeki bir anlaşmazlığın sonucu. Devlete bir şikâyet geliyor, yargı da görevini yapıyor” dedi.

"BİZ BU SÜRECİN HİÇBİR TARAFINDA YOKUZ"

“AK Parti ile ilgili bir şey söylenirse bunun karşılığını tabii ki vereceğiz” diyen Özdemir “Biz bu sürecin hiçbir tarafında yokuz. Bu süreçle ilgili konuşmamız bile yanlış anlaşılır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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