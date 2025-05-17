Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! 156 milyon TL'lik şahsi kamulaştırma iddiası

Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! 156 milyon TL'lik şahsi kamulaştırma iddiası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! 156 milyon TL&#039;lik şahsi kamulaştırma iddiası
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB'ye yönelik süren yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma başlatıldı. İmamoğlu’nun kendi kişisel konutu ve civarında yaptığı çalışmalarda belediyenin ekipmanları ve iş makinelerinin kullanıldığı ve 156 milyon liralık kamu zararının oluştuğu iddiasıyla, İmamoğlu ve 16 çalışma arkadaşı hakkında soruşturma izni verildi. İmamoğlu'nun belediyenin olanaklarını Sarıyer'deki villaların inşası sırasında kullandığı belirtildi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma başlatıldı. 

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında soruşturmanın detaylarını aktaran gazeteci Gürkan Hacır, "156 milyon liralık kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle, İmamoğlu’nun  kendi kişisel konutu ve civarında yaptığı çalışmalarda belediyenin ekipmanları ve iş makinelerinin kullanıldığı ve kamu zararının oluştuğu iddiasıyla toplam 17 kişi hakkında soruşturma izni verildi" dedi.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA

Soruşturmaya ilişkin detayları dile getiren Hacır, şu sözlere yer verdi:

İçişleri Bakanlığı; İBB'ye bağlı iş makinası ve ekiplerin İBB Başkanı'nın şahsi mülkleri için altyapı ve çevre düzenlemesi yaptıkları belediye kaynaklarının seferber edildiği, villalara çıkan yollarda ve villaların yakınında olan ağaçlık alanda çok sayıda ağacın kesildiği, ağaç kıyımı ve İBB kasasından Ekrem İmamoğlu'na 156 milyon TL'lik kamulaştırma yapıldığı iddiasıyla, İmamoğlu ve 16 çalışma arkadaşı hakkında soruşturma izni verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Felaket İstanbul Boğazı'na kadar geldi! Marmara Denizi için son çare: Gerçek dışı bir çözüm yok30 milyar dolarlık yeni keşif milletin cebine yarayacak! Cevdet Yılmaz'dan milyonları ilgilendiren açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak! Bakan Uraloğlu 2053 hedefini açıkladı - Gündemİstanbul'a ulaşım sadece 80 dakika olacak!Düğün konvoyunda saygısız görüntüler! Ambulans vakaya geç kaldı: Lütfen yolu açın - GündemDüğün konvoyunda saygısız görüntüler!İBB'de yeni bir kriz daha! Maaşlarını alamadılar, 22 Mayıs'ta iş bırakacaklar - GündemMaaşlarını alamadılar, 22 Mayıs'ta iş bırakacaklarBakan Tunç'tan Kartalkaya açıklaması: "Sorumlular hak ettikleri cezayı alacak" - Gündem"Sorumlular hak ettikleri cezayı alacak"Donanmada taarruz gücü sağlayacak! PİRANA KİDA göreve hazır - GündemDonanmada taarruz gücü sağlayacak! PİRANA KİDA göreve hazırŞeybani'den Türkiye'ye özel teşekkür! "ABD yaptırımlarının kalkması umut verici" - GündemŞeybani'den Türkiye'ye özel teşekkür! "Umut verici"
Sonraki Haber Yükleniyor...