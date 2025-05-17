Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! 156 milyon TL'lik şahsi kamulaştırma iddiası

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2025 21:06 - Güncelleme: 17 Mayıs 2025 21:21 - Güncelleme:

İBB'ye yönelik süren yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma başlatıldı. İmamoğlu’nun kendi kişisel konutu ve civarında yaptığı çalışmalarda belediyenin ekipmanları ve iş makinelerinin kullanıldığı ve 156 milyon liralık kamu zararının oluştuğu iddiasıyla, İmamoğlu ve 16 çalışma arkadaşı hakkında soruşturma izni verildi. İmamoğlu'nun belediyenin olanaklarını Sarıyer'deki villaların inşası sırasında kullandığı belirtildi.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma başlatıldı. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında soruşturmanın detaylarını aktaran gazeteci Gürkan Hacır, "156 milyon liralık kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle, İmamoğlu’nun kendi kişisel konutu ve civarında yaptığı çalışmalarda belediyenin ekipmanları ve iş makinelerinin kullanıldığı ve kamu zararının oluştuğu iddiasıyla toplam 17 kişi hakkında soruşturma izni verildi" dedi. EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA Soruşturmaya ilişkin detayları dile getiren Hacır, şu sözlere yer verdi: İçişleri Bakanlığı; İBB'ye bağlı iş makinası ve ekiplerin İBB Başkanı'nın şahsi mülkleri için altyapı ve çevre düzenlemesi yaptıkları belediye kaynaklarının seferber edildiği, villalara çıkan yollarda ve villaların yakınında olan ağaçlık alanda çok sayıda ağacın kesildiği, ağaç kıyımı ve İBB kasasından Ekrem İmamoğlu'na 156 milyon TL'lik kamulaştırma yapıldığı iddiasıyla, İmamoğlu ve 16 çalışma arkadaşı hakkında soruşturma izni verdi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru