AK Parti'nin 3 yeni ilçe başkanı belli oldu

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Şubat 2024 11:12 - Güncelleme: 15 Şubat 2024 11:15 - Güncelleme:

Ak Parti, Yerel Seçim, Haber

Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı

AK Parti'de yerel seçim hazırlığı devam ediyor. Seçimler öncesinde belediye ve il genel meclis üyeleri için aday adayı olmak üzere görevlerinden istifa eden ilçe başkanlarının yerine yeni atamalar yapıldı.