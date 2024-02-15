Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • AK Parti'nin 3 yeni ilçe başkanı belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    AK Parti&#039;nin 3 yeni ilçe başkanı belli oldu
    Ak Parti, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    AK Parti'de yerel seçim hazırlığı devam ediyor. Seçimler öncesinde belediye ve il genel meclis üyeleri için aday adayı olmak üzere görevlerinden istifa eden ilçe başkanlarının yerine yeni atamalar yapıldı.

    AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile yapılan görüşmeler çerçevesinde Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaaslan, Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, İnhisar İlçe Başkanı Mehmet Kirez oldu.

    Yıldırım, yapılan atamalarla ilgili “Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir ile yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda Pazaryeri İlçe Başkanımız Yaşar Karabey, Gölpazarı İlçe Başkanımız Sibel Karaaslan, İnhisar İlçe Başkanımız Mehmet Kirez olmuştur. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Politika > AK Parti'nin 3 yeni ilçe başkanı belli oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    MHP'nin aday karnesi: 877 seçim bölgesinde kendi adaylarıyla yarışacak - PolitikaMHP'nin aday karnesi: 877 seçim bölgesinde kendi adaylarıyla yarışacakCHP lideri Özel açıkladı: Gökhan Zan, CHP'den Hatay'ın Arsuz belediyesini istemiş - PolitikaGökhan Zan'ın CHP'den talebini açıkladıCHP'den istifa etti, partisine ateş püskürdü: Aday gösterilmediğimi gazeteden okumamalıydım - Politika'Aday gösterilmediğimi gazeteden okumamalıydım'Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek! Cumartesi baba ocağı Rize'de - PolitikaErdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek!İYİ Parti’de adaylık krizi! Akşener'i protesto ettiler - PolitikaAkşener kürsüde gözyaşlarına boğulduİyi Parti'nin İstanbul'da 4 adayı daha tamam - Politikaİyi Parti'nin İstanbul'da 4 adayı daha tamamŞükrü Genç'ten '15 yıllık emek boşa gidecek' çıkışı: Ben aday olmazsam CHP Sarıyer'de kaybeder - Politika'Ben aday olmazsam CHP Sarıyer'de kaybeder'Özgür Özel'den Erdal Beşikçioğlu'na ilginç tanıtım: Behzat Ç. özelliklerini saydı - PolitikaBeşikçioğlu'nu değil, Behzat Ç.'yi anlattıSaadet Partisi İBB Başkan adayı Aydın, Kağıthane'de seçmene vaatlerini anlattı - PolitikaİBB Başkan adayı Aydın seçmene vaatlerini anlattıCHP heyeti maden faciasının yaşandığı İliç'te - PolitikaCHP heyeti maden faciasının yaşandığı İliç'te
    Sonraki Haber Yükleniyor...