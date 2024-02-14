Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Son ankette aradaki fark açılıyor

Areda Survey, İstanbul’da vatandaşlara yerel seçimde hangi isme oy vereceğini sordu. Katılımcıların yüzde 52'si Murat Kurum, yüzde 48'i ise Ekrem İmamoğlu ismini verdi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı haftalar kaldı. Siyasi partiler çalışmalarına hız verirken, anket şirketleri de vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor.

İSTANBUL SEÇMENİNİN NABZI TUTULDU

Son olarak tgrthaber.com.tr'ye özel bir çalışma hazırlayan Areda Survey, İstanbul'da vatandaşlara mikrofon uzattı. 28-29 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmada, CAWİ tekniği kullanıldı.

ANKETE KURUM DAMGA VURDU

Vatandaşlara, ''Sizce önümüzdeki seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını hangi aday kazanır?'' sorusunu yöneltildi. 2024 katılımcının yüzde 52'si Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ismini verirken, yüzde 48'i ise Ekrem İmamoğlu dedi.