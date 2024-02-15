Seçim programı taranan AK Parti'li Aziz Yeniay: Bu bir terör saldırısı, tehlikeli bir tiyatro oynanıyor

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim programına silahlı saldırı düzenlenmiş ve 1 vatandaşımız yaralanmıştı. Olayla ilgili 16 kişi tutuklanırken Yeniay, "Biz dışarı çıkarken bir arkadaşımız soru yöneltti. Olmasaydı biz de dışarıda olacak. O esnada otomatik silahlarla taramaya başladılar. Bu bir terör saldırısıdır" dedi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı. Saldırıda E.G.D. (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmış, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından adliye sevk edilen 26 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında;

26 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 3’ü 18 yaşının altında toplam 16 şüpheli tutuklanmış, 1’i 18 yaşının altında 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 5 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, demokrasimize yönelik bu tür hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır." dedi.

YENİAY: TEHLİKELİ BİR TİYATRO OYNANIYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeniay ise saldırının planlı yapıldığını belirtip, "Siyasi bir terör girişimi, bizim kimseyle bir husumetimiz yok. Bu bir terör saldırısı, planlı eylem. Çok tehlikeli bir tiyatro oynanıyor." dedi.

Saldırıdan son anda kurtulduklarını söyleyen Yeniay şöyle söyledi: "Biz tam dışarı çıkarken bir arkadaşımız 'Bir şey sorabilir miyim?' dedi. O soru sorulmasaydı biz de dışarıda olacak. O esnada otomatik silahlarla taramaya başladılar. Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi çok anlamlı değil."