AK Parti'nin 47 yıl sonra kaybettiği Adıyaman'da istifa dalgası! Haberler peş peşe geldi
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31 Mart yerel seçimlerinde Adıyaman, 23 bin oy farkla AK Parti'den CHP'ye geçti. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, 'istediğimiz neticeyi alamadık' diyerek görevden ayrıldığını duyurdu.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da 23 bin oy farkla zafere ulaştı. CHP'nin 47 yıl sonra kazanmasının ardından kentten istifa haberi geldi.
AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, görevini bıraktığını duyurdu. İstifa kararını duyurduğu metninde, seçim sonuçlarından memnuniyetsizliğini ifade eden Başaran, "Seçim sonuçlarını istediğimiz neticeyi alamadık. Halkımızın takdiri her şeyin üstündedir" dedi.
"İKİ İSİM DAHA İSTİFA ETTİ" İDDİASI
Başaran’ın istifasının ardından Besni İlçe Başkanı Murat Güner ve Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya'nın da görevden ayrıldığı iddia edildi.