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MHP'de istifa! MYK üyesi görevden ayrıldı

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MHP&#039;de istifa! MYK üyesi görevden ayrıldı

Gündem Haberleri

MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Aysun Bay, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Aysun Bay, istifasını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararını sağlık sorunları nedeniyle aldığını belirterek, şunları söyledi:

BAHÇELİ'YE SAYGILARINI SUNDU

"Son zamanlarda geçirdiğim sağlık sorunları nedeniyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum.

MHP Genel Merkez ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye Bağlılığımı ve Sadakatimi bildiriyorum. Saygılarımı Sunuyorum."

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