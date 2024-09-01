Adıyaman'da bir tarladan ceset çıktı! Kimliği belli oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Eylül 2024 08:58 - Güncelleme: 1 Eylül 2024 09:21 - Güncelleme:

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Adıyaman’da bir kişi tarla içinde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin kimliği de belli oldu.