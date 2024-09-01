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Adıyaman'da bir tarladan ceset çıktı! Kimliği belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da bir kişi tarla içinde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin kimliği de belli oldu.

Adıyaman merkeze bağlı Sarıharman Köyü yakınlarında bulunan tarla bir adam yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. Durum hemen yetkililere haber verildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. 

Adıyaman'da bir tarladan ceset çıktı! Kimliği belli oldu - 1. Resim

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri cesedin 67 yaşındaki Halil Sürücü’ye ait olduğunu belirledi. Talihsiz adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm sebebi otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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