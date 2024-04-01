Akşener istifa edecek mi? İyi Parti'den açıklama geldi

Yerel seçimlerde oy sayımı devam ederken ilk sonuçların ardından İyi Parti cephesinde kritik bir istifa yaşandı. Genel Başkan Meral Akşener'in 'istifa edeceği' yönündeki iddialara ise partiden açıklama geldi. Açıklamada Akşener'in 1 Nisan'da basın toplantısı gerçekleştireceğini belirterek "Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir" ifadelerine yer verildi.

Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde oy sayımı devam ederken kesin olmayan sonuçlara göre sadece Nevşehir'i kazanan İyi Parti'de, Bilge Yılmaz Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ederek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de istifa çağrısında bulunmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağımsız meclis üyesi İbrahim Özkan da Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını öne sürmüştü.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Akşener'in 'istifa edeceği' iddialarına partiden açıklama geldi. Akşener'in yarın (1 Nisan) basının karşısına geçeceğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin gayri resmi sonuçların belirmesiyle birlikte yarın Genel Başkanımız sayın Meral Akşener bir basın toplantısı gerçekleştirecektir. Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."