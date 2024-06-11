Akşener sessizliğini bozmuştu! İyi Parti lideri Dervişoğlu'ndan dikkat çeken çıkış

Dervişoğlu'ndan Akşener-Erdoğan görüşmesine tepki: Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi

Dervişoğlu'ndan Akşener-Erdoğan görüşmesine tepki: Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi

Eski İyi Parti lideri Meral Akşener Erdoğan ile görüşmesinin ardından ortaya atılan iddialara ilişkin sessizliğini bozmuştu. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Akşener'in açıklamalarına ilişkin dikkat çeken çıkış geldi. Dervişoğlu "Hiç kimse yeise kapılmasın' dedi.

Meral Akşener, sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından ortaya atılan iddialara ilişkin bugün açıklama yapmış ve Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'a tepki göstermişti. Gazetecilik mesleğini yozlaştırıldığını söyleyen Akşener, hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Akşener'in açıklamalarının ardından İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi.

"HİÇ KİMSE YEİSE KAPILMASIN"

Akşener'in hakkındaki iddialara cevap verdiği paylaşımını alıntılayan Dervişoğlu, "Hiç kimse yeise kapılmasın' dedi.

Dervişoğlu, "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir. Dünümüz de bizimdir, yarınımız da" ifadelerini kullandı.