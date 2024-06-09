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Dervişoğlu'ndan Akşener-Erdoğan görüşmesine tepki: Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi

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Dervişoğlu&#039;ndan Akşener-Erdoğan görüşmesine tepki: Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi

Politika Haberleri

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin eski genel başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine tepki gösterdi.

Görüşmeyi sosyal medyadan öğrendiğini belirten Dervişoğlu, Habertürk TV'de konuştu.

"MUHATAP OLARAK BENİM ALINMAM GEREKİRDİ"

Dervişoğlu, "Beni ilgilendiren tarafı, İyi Parti'nin genel başkanı ben iken Sayın Erdoğan'ın Sayın Akşener ile görüşmesi. Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Akşener'in kendisini bilgilendirdiğini söyleyen Dervişoğlu, Akşener'in Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye'nin sorunları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirttiğini aktardı.

"BEN KİMSENİN MEMURU DEĞİLİM"

Görüşmeyi olumlu bulmadığını vurgulayan Dervişoğlu, "Bazı insanlar boyuna posuna bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmeye kalkışırlarsa şayet işte o zaman benden ummadıkları bir tepkiyi görebilirler. Ben bu partinin genel başkanıyım, partinin dününe bugününe yarınlarına sekte vuracak adımlara izin vermem. Ben kimsenin memuru değilim" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Politika
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