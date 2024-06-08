Cumhurbaşkanı yardımcılığı mı teklif edildi? Akşener cephesinden açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener görüşmesinin yankıları devam ediyor. Görüşmede Akşener'e cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi edildiği öne sürülürken, konuyla ilgili Akşener cephesinden açıklama geldi. Görüşme teklifinin Erdoğan'dan geldiğini belirten Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar, "Ne bir görev teklifi ne de bir talep gündeme geldi. Akşener İyi Parti’ye bilgi vermek zorunda değil ama Müsavat Dervişoğlu’na bilgi verdi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener bir görüşme gerçekleştirdi. Külliye'de yapılan görüşme basına kapalı olarak yapılırken, görüşmeye dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bunlardan biri de Akşener'e cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edilmesi idi. Gündem olan iddia sonrası Akşener cephesinden açıklama geldi.

"NE TEKLİF GELDİ NE DE TALEP OLDU"

Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar, dün akşam TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bekar, Akşener'e herhangi bir teklif yapılmadığını belirtti. Görüşme teklifinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiğini belirten Bekar, "Ne bir görev teklifi ne de bir talep gündeme geldi. Akşener İyi Parti’ye bilgi vermek zorunda değil ama Müsavat Dervişoğlu’na bilgi verdi" dedi.

Bekar, "Çok eskiden beri birbirlerini tanıyan, hatta bir dönem beraber siyaset yapmak için görüşmeler yapan iki isim gündemi değerlendirdi" dedi.

AKŞENER SİYASETTE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Akşener'in siyasete geri dönüp dönmeyeceği konusunda da değinen Bekar, "Hiç böyle bir planlamamızın olmadığını söyleyebilirim. Şu anda günlük hayatımıza bakıyoruz. Ankara'da bir ofis tutalım görüşmeler yapalım gibi Akşener'in böyle bir planı yok." dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Erdoğan ile görüşmesinin ardından Bahçeli ile de bir görüşme yapılacağına yönelik iddialara Bekar, "Böyle bir görüşme ne gündeme geldi. Ne de böyle bir görüşme talebimiz olmadı. Bahçeli veya başka bir siyasetçi ile bir görüşme olmayacak" ifadelerini kullandı.