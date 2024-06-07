Erdoğan ile görüşen Akşener'in özel kalem müdürü konuştu: "İyi Parti korkuyor, ihraç etmeye çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de sürpriz bir şekilde eski İyi Parti lideri Meral Akşener ile bir araya gelmesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. Önemli görüşme sonrasında İyi Parti'den sert açıklamalar gelirken, Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuştu. Bekar, "İyi Parti korkuyor, ihraç etmeye çalışıyorlar" dedi.

1 Mayıs'ta koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakan İyi Parti eski lideri Meral Akşener sürpriz bir şekilde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan'ın Akşener'e yeni bir görev teklif ettiği, gündeme gelmişti. Görüşmenin ardından Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'dan önemli açıklamalar geldi.

ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E GÖREV TEKLİF EDİLDİ Mİ?

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardı. Bekar, Erdoğan'dan bir görev teklifinin gelmediğini, Akşener'in de böyle bir talebinin olmadığının altını çizdi. Bekar, "Çok eskiden beri birbirlerini tanıyan, hatta bir dönem beraber siyaset yapmak için görüşmeler yapan iki isim gündemi değerlendirdi" dedi.

GÖRÜŞME TALEBİ KİMDEN GELDİ?

Bekar, görüşme talebinin kimden geldiği yönünde merak edilen sorulara cevap verdi. Bekar, "Görüşme talebi Akşener'den gelmedi. Davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu." diye konuştu.

AKŞENER SİYASETTE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Akşener'in siyasete geri dönüp dönmeyeceği konusunda da değinen Bekar, "Hiç böyle bir planlamamızın olmadığını söyleyebilirim. Şu anda günlük hayatımıza bakıyoruz. Ankara'da bir ofis tutalım görüşmeler yapalım gibi Akşener'in böyle bir planı yok." dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Erdoğan ile görüşmesinin ardından Bahçeli ile de bir görüşme yapılacağına yönelik iddialara Bekar, "Böyle bir görüşme ne gündeme geldi. Ne de böyle bir görüşme talebimiz olmadı. Bahçeli veya başka bir siyasetçi ile bir görüşme olmayacak" ifadelerini kullandı.

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AKŞENER'İN İYİ PARTİ'YE BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU YOK

Akşener'in Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında İyi Parti başta olmak üzere çıkan tartışmaları hayretle karşıladığını vurgulayan Bekar, "Akşener, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bir terör örgütü lideri ile görüşmedi. Akşener Cumhurbaşkanının davetine icabet etmese miydi? Akşener İyi Parti'den ve siyasetten ayrılmış bir isim. İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na veya İyi Parti'ye bilgi verme gibi bir zorunluluğu yok." dedi.

İYİ PARTİ AKŞENER'DEN KORKUYOR

Bekar, İyi Parti'nin Meral Akşener'in yeniden siyasete dönmesinden, siyaset içinde hareketli olmasından korktuğunu belirtti. Bekar, "İyi Parti, Akşener'in evinde oturmasını istiyor" diye konuştu.

AKŞENER'İ PARTİDEN İHRAÇ ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Akşener'in, Erdoğan ile görüşmenin İyi Parti tarafından farklı anlamlar yüklenerek eleştirilmesini hayretle karşıladığını söyleyen Bekar, "İyi Parti'nin içinde partinin kurucu genel başkanı Akşener'i partiden ihraç etmeye yönelik çalışmaların yapıldığına dair iddialar kulağımıza geldi. Özellikle Merkez Disiplin Kurulu üyeleri bu konuda adımlara girişti" dedi.

AKŞENER ERDOĞAN'DAN OĞLU BÜYÜKELÇİLİK Mİ İSTEDİ?

Meral Akşener'in oğlu için Erdoğan'dan büyükelçilik istedi iddialarına Bekar, "Görüşmede Akşener'e sadece ben refakat ettim. Odaya bizden başka kimse girmedi. Fatih Akşener Külliye'deki görüşmeye katılmadı." ifadelerini kullandı.